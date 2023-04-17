На каких улицах в Калининграде не будет света и воды 17 апреля

В Калининграде в понедельник, 17 апреля, запланирован ряд отключений электроэнергии на нескольких улицах.

Так, «Городские электрические сети» сегодня проводят плановые работы по модернизации оборудования.

До 13:00 без электричества будут многоквартирные дома и социальные учреждения по адресам:

ул. Лесопарковая, 33, 40, 41, 42, 45 49, 46, 49а, 50, 52, 53, 57, 59,

ул. Энгельса, 23, 28-38, 30а, 45, 44-56, 51-79, 52а,

пер. Нахимова, 3-11, 10, 12, 15,

ул. Закавказская, 24-28, 33-39,

ул. Чапаева, 34, 40, 41, 45,

пр-кт Мира, 101, 132а,

ул. Яблоневая аллея, 28-36, 29, 42-56, 43, 47, 57,

пер. Каштановый, 3, 4, 5, 8, 9, 10,

ул. Полецкого, 72 а, 87, 93-99, 101а,

ул. Ломоносова 100а, 103-107, 106, 106б, 111-119, 114-134,123-135,

ул. Большая Окружная 2-я 8, 19, 27-39, 30-34, 49, 93а,

ул. ул. Белостокская, 13,

ул. Гравийная, 3, 4-16, 7-13,

ул. Соколиная, 2, 2а,в, 4, 6, 7, 7а, 11, 13, 17, 19, 25-37, 36-40,

ул. Кировоградская, 8, 9, 10, 11, 17-27, 20-34.

До 18:00 отключено электроснабжение у потребителей:

пр-кт Московский, 173-177, 175в, 177 а, 182,

ул. Физкультурная, 3, 5, 6, 8, 9, 10-14, 11, 11а, 13, 18-22, 22а, 19-27,

ул. Дачная, 1-23, 35,

ул. Чаадаева, 3-11, 4 (СОШ №28), 6, 8, 35, 45,

ул. А. Суворова, 2-8,

пер. Нансена 1, 2,

ул. Нансена, 17, 17а, 20-52, 31, 31а, 33, 44,

ул. Интернациональная, 52-62, 58а, 74,

ул. Карамзина, 25-31, 50-56,

б-р Южный, 17-31, 26, 48,

ул. Дюнная, 5, 7, 12, 14,

ул. Белгородская, 7-7а, (д/с №64),

ул. Летная, 1, 3,

ул. Аллея Смелых, 3, 72, 74,

ул. А. Суворова, 44, 54, 54а.

ул. Серж. Мишина, 10, 11, 12-20, 13, 15, 15а, 16а, 18а, 22а,

ул. Тенистая аллея, 6, 11, 14, 20, 22, 26, 31, 31а, 37, 37а, 39.

Также, по данным городской администрации, «Водоканал» проводит ремонтные работы, которые потребуют отключения холодного водоснабжения.

До 16:00 без холодной воды будут потребители на:

ул. Марш. Баграмяна, 36,

ул. Ген. Буткова, 2,

ул. Печатная, 2-26, 1-21, 31-41.

До 18:00 холодную воду отключили на:

ул. Интернациональной, 5, 54-74,

ул. Карамзина, 15, 33, 37, 41-47,

ул. О. Кошевого, 82-88.