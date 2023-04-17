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НовостиПроисшествия17 апреля 2023 9:15

Калининградцу грозит до 5 лет колонии за кражу забытых в поезде очков

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Инцидент случился в электричке Светлогорск – Калининград. В вагоне, на откидном столике пассажирского сиденья, оставила чехол с очками сотрудница транспортной безопасности. Женщина отправилась на обход поезда, а о брендовом аксессуаре позабыла. Когда вернулась, очков не было.

Как сообщает пресс-служба транспортной полиции, очки заметил 29-летний мужчина.

«Он убедился в отсутствии наблюдателей и присвоил очки себе. После чего с места совершения преступления скрылся», - рассказали в транспортной полиции.

Очки оказались дорогими, стоимостью более 8 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело.

Мужчине за кражу с причинением значительного ущерба грозит до 5 лет лишения свободы.