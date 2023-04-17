В Калининградской области заработала горячая линия по вакцинации от кори и краснухи

Управление Роспотребнадзора по Калининградской области запускает тематическую горячую линию по вакцинопрофилактике. В период с 17 по 28 апреля можно будет задать вопрос про вакцинацию против кори, краснухи и эпидемического паротита. Также, как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора, специалисты ответят на вопросы по вакцинации против полиомиелита, пневмококковой и гемофильной инфекций, туберкулеза, дифтерии, коклюша и столбняка.

Звонить можно в Калининграде по тел.: 8 (4012) 53-84-36, 53-63-85, 57-03-32.

В городах области по вышеуказанным вопросам в те же сроки:

- в Немане: 8 (40162) 2-35-58;

- в Зеленоградске: 8 (40150) 3-29-59, 3-16-74;

- в Гусеве: 8 (40143) 3-27-66, 3-48-31, 3-35-23;

- в Черняховске: 8 (40141) 3-47-77, 3-46-55;

- в Багратионовске: 8 (40156) 3-20-03, 3-33-28;

- в Советске: 8 (40161) 3-56-43;

- в Гурьевске: 8 (4015) 3-95-94, 74-11-59.

Консультации специалистами проводятся в рабочие дни с 9.00 до 16.00 (обед с 12.00 до 13.00).