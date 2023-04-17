Велосипедист из Калининграда завоевал серебро соревнований по велоспорту-шоссе в Крыму

Иван Белоусов (на фото - слева). Фото: министерство спорта Калининградской области

Всероссийские соревнования по велоспорту-шоссе среди мужчин и юниоров по многодневной групповой гонке провели в Крыму. Силами мерялись больше сотни спортсменов.

Как сообщает пресс-служба регионального минспорта, Калининградскую область успешно представил Иван Белоусов, который сумел войти в призовую тройку и завоевал серебро.

Всего участники за пять дней проехали 484 километра по рельефу с перепадом высоты до 3 тысяч метров. Калининградский велогонщик финишировал вторым в групповых гонках на 90, 130 и 80 километров.

Лидеру своей возрастной категории Степану Шишкову из Саратовской области наш земляк уступил 82 секунды.