Роспотребнадзор четвертую неделю подряд фиксирует снижение заболеваемости ковидом в Калининграде

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Калининградской области четвертую неделю подряд продолжается снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией. За прошедшую неделю интенсивный показатель заболеваемости снизился на 4,7%.

Данные приводят в региональном управлении Роспотребнадзора.

За неделю было зарегистрировано 459 заболевших, большинство (96,9%) случаев реализовались в форме ОРИ.

Число заболевших взрослых снизилось на 5,9%. Снижение заболеваемости отмечено во всех возрастных группах, за исключением возрастной группы 50-64 года.

Отметим, в Калининградской области за минувшие сутки выявили 41 новый случай коронавирусной инфекции. При этом всего 5 человек было госпитализировано за сутки.