В Калининградской области за неделю волонтеры проведут более 500 мероприятий

«Весенняя неделя добра» стартовала в Калининградской области – в акции с 17 по 23 апреля примут участие волонтеры.

Как рассказали в пресс-службе областного правительства, всего в регионе запланировано более 500 мероприятий, из них более 100 – в Калининграде. Каждый день недели добра посвящен различным направлениям добровольчества: экологическому, культурному, социальному, патриотическому и многим другим.

К мероприятию подключаются все муниципальные добровольческие штабы, вузы, учреждения культуры, школы, детсады.

Как рассказали в министерстве молодежной политики региона, в этом году неделя добра совпала со стартом Фестиваля дарения «Мы вместе», в рамках которого участники обменяются полезными вещами и услугами.

Подробно о мероприятиях акции здесь.