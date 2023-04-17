В Калининграде по записям «Безопасного города» с начала года раскрыли более 40 преступлений

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В Калининградской области с помощью камер «Безопасного города» по итогам трех месяцев 2023 года раскрыли более 40 уголовных преступлений. Также было пресечено 130 административных правонарушений, и это без учета нарушений ПДД.

Как сообщает пресс-служба «Безопасного города», удавалось находить авто в розыске, определять передвижения транспортных средств, уточнять подробности инцидентов и происшествий.

Отмечается, что было зафиксировано больше 630 ДТП, в объективы камер попал 21 случай возгорания.

За три месяца операторы 13 раз вызвали скорую для граждан, которым была необходима медицинская помощь в момент, когда никого рядом не было.

Напомним, на территории региона установлено более 3400 камер наблюдения.