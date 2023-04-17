В Калининграде школьников научат разбираться в местных продуктах и блюдах

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В Калининградской области стартовал школьный образовательный проект «Уроки вкуса», в рамках которого ребята будут изучать продукты и блюда, которые можно найти в нашем регионе.

Как рассказал руководитель Street Food Russia Александр Исаев, курс разделен на два теоретических и один практический блок. В теоретическом школьникам расскажут о локальных продуктах, кулинарных традициях и современных трендах.

На практике дети вместе с шеф-поварами приготовят локальные блюда. Нынешний весенний сезон посвящен балтийской рыбе: корюшке, камбале и салаке.

Занятия проводят участники Street Food Russia, преподаватели Балтийской высшей школы гастрономии и шеф-повара.

Известно, что школами-партнерами первого сезона, который проходит в апреле-мае, стали школа №58, Школа креативных индустрий, Калининградская средняя общеобразовательная школа-интернат, Центр помощи детям «Надежда», Центр «Наш дом» из Зеленоградска. Уроки проходят на базе КГТУ, Колледжа сервиса и туризма и в собственных кулинарных классах школ.

Как отметили организаторы, Калининградская область стала пилотным регионом для запуска курса. В будущем «Уроки вкуса» могут расшириться до федерального уровня.

А пока команда разработала справочник, в котором собраны основные продукты Калининградской области.

Проект запущен при поддержке Фонда президентских грантов.