Воспитательница из Калининграда стала победительницей всероссийского конкурса педагогов-дебютантов

Татьяна Некрасова (на фото – справа). Фото: Правительство Калининградской области

Воспитательница из Калининграда Татьяна Некрасова, работница детского сада № 51, признана лучшей в номинации «Молодые воспитатели» всероссийского конкурса «Педагогический дебют-2023».

Как рассказали в пресс-службе областного правительства, лауреатами конкурса также стали учитель музыки из гимназии № 1 Калининграда Никита Золотухин и педагог-психолог школы № 6 Балтийска Вероника Ушанова.

Учителя истории из школы № 28 Калининграда Викентия Долгушина отметили спецпризом «Лидер педагогического мнения».