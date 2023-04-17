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НовостиОбщество17 апреля 2023 13:00

Воспитательница из Калининграда стала победительницей всероссийского конкурса педагогов-дебютантов

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
Татьяна Некрасова (на фото – справа).

Татьяна Некрасова (на фото – справа).

Фото: Правительство Калининградской области

Воспитательница из Калининграда Татьяна Некрасова, работница детского сада № 51, признана лучшей в номинации «Молодые воспитатели» всероссийского конкурса «Педагогический дебют-2023».

Как рассказали в пресс-службе областного правительства, лауреатами конкурса также стали учитель музыки из гимназии № 1 Калининграда Никита Золотухин и педагог-психолог школы № 6 Балтийска Вероника Ушанова.

Учителя истории из школы № 28 Калининграда Викентия Долгушина отметили спецпризом «Лидер педагогического мнения».