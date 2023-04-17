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НовостиОбщество17 апреля 2023 14:17

В Фонде капремонта показали преобразование советской панельки на проспекте Мира

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
Так будет выглядеть дом.

Так будет выглядеть дом.

Фото: Фонд капремонта Калининградской области.

Фонд капитального ремонта начал работать с домом № 46-48 на проспекте Мира в Калининграде. Автором концепции преобразования скучной советской панельки стал архитектор Артур Сарниц.

Здание уже одето в леса, после ремонта оно внешне кардинально изменится.

Здание до ремонта.

Здание до ремонта.

Фото: Фонд капремонта Калининградской области.

«Главная проблема советской жилой застройки после 1955 года – ее однотипность. Дома без характера и души, угрюмые и обезличенные негативно влияют на жителей таких зданий и на окружающую обстановку. В рамках капитального ремонта фасада мы вписываем дома в соответствующий контекст, используем исторические мотивы, при этом не «заигрывая» со стариной, не делая «подделки», - отмечают в фонде.

Срока окончания работ не называют.