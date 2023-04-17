В Фонде капремонта показали преобразование советской панельки на проспекте Мира

Так будет выглядеть дом. Фото: Фонд капремонта Калининградской области.

Фонд капитального ремонта начал работать с домом № 46-48 на проспекте Мира в Калининграде. Автором концепции преобразования скучной советской панельки стал архитектор Артур Сарниц.

Здание уже одето в леса, после ремонта оно внешне кардинально изменится.

Здание до ремонта. Фото: Фонд капремонта Калининградской области.

«Главная проблема советской жилой застройки после 1955 года – ее однотипность. Дома без характера и души, угрюмые и обезличенные негативно влияют на жителей таких зданий и на окружающую обстановку. В рамках капитального ремонта фасада мы вписываем дома в соответствующий контекст, используем исторические мотивы, при этом не «заигрывая» со стариной, не делая «подделки», - отмечают в фонде.

Срока окончания работ не называют.