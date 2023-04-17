Калининградцам предлагают поучаствовать в открытых соревнованиях по жиму штанги

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Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области
В Калининграде 29 апреля в рамках празднования Дня пожарной охраны на площади Победы пройдет открытый чемпионат МЧС по жиму штанги лежа.
Горожанам предлагают принять участие и показать свою силу.
Как рассказали в пресс-службе МЧС, на площадке выставят два жимовых помоста, а чтобы попробовать себя в деле, можно будет зарегистрироваться на месте или же заранее, написав сообщение по тел. 8-911-47-00-602.
Соперниками станут сотрудники МЧС, призеры чемпионатов и всероссийских соревнований.
Состязания начнутся в полдень.