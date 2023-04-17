В Багратионовском районе 18-летний парень спровоцировал ДТП и сбежал, пострадала 15-летняя школьница

. Фото: УГИБДД Калининградской области

ДТП, в результате которого пострадала 15-летняя школьница, случилось в минувшее воскресенье вечером у поселка Краснознаменское Багратионовского района.

Там 18-летний водитель «Фольксвагена» врезался в дерево, после чего вылетел в кювет.

Как отметили в пресс-службе региональной ГИБДД, водитель с места ДТП скрылся, но был разыскан в течение двух часов.

В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, его 15-летняя пассажирка также получила травмы.

Школьница самостоятельно обратилась в больницу и была оперативно госпитализирована.