В Калининграде 31 обманутый дольщик получил ключи от квартиры на ул. Емельянова

. Фото: Правительство Калининградской области

В Калининграде власти помогли достроить жилой дом на улице Подполковника Емельянова. О вручении ключей обманутым дольщикам в понедельник, 17 апреля, рассказал в телеграм-канале губернатор Антон Алиханов.

«31 человек ждали свое жилье почти 9 лет. Достраивали дом за счет федерального фонда и областных средств», - написал глава региона. Он напомнил, что объект по ул. Подполковника Емельянова превратился в проблемный долгострой из-за недобросовестного застройщика «Бизнес-Строй».

Завершением объекта занимался Фонд защиты прав граждан участников долевого строительства Калининградской области совместно с фондом «Жилищное и социальное строительство Калининградской области».

Работы на объекте начались в 2014 году, спустя четыре года стройка фактически остановилась. В начале августа 2022 года работы возобновились. От действий недобросовестной компании «Бизнес-Строй» пострадал 31 человек.

По словам губернатора, сегодня в регионе осталось всего шесть проблемных объектов: ООО «Дельта», ООО «Строй-Легко», ООО «СитиСтрой-Комфорт», ООО «СитиСтрой-Сервис» в Калининграде и ООО «Горизонт» в Балтийске. «До конца 2023 года планируем полностью ликвидировать этот реестр и восстановить права всех обманутых дольщиков», - отметил глава региона.