В Приморске захоронили неизвестного красноармейца, которого нашли в прошлом году

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В Приморске в день взятия Фишхаузена советскими войсками в 1945 году, 17 апреля, захоронили останки красноармейца. Торжественные мероприятия прошли у мемориального комплекса возле братской могилы советских воинов, павших при взятии Фишхаузена.

Как рассказал руководитель поискового отряда «Аванпорт-Поиск» Александр Заводчиков, в прошлом году в районе поселка Береговое были обнаружены останки двух красноармейцев. Одного из них и решено было захоронить в день взятия Фишхаузена.

Имя второго удалось установить по номеру обнаруженной рядом обгоревшей медали «За отвагу». Выяснили, что погибший Александр Литош родился в 1918 году в Киеве, жил в селе Елизаветовка Ростовской области. На момент гибели ему было 27.

Ведутся поиски родственников бойца, чтобы провести церемонию захоронения. Имя героя будет выбито на воинском мемориале, а все собранные поисковиками данные внесут в региональную электронную Книгу памяти.