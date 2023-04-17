Калининградец организовал интим-салон в сауне

В одной из саун в Ленинградском районе Калининграда организовали бизнес по оказанию интим-услуг. В обязанности администраторов входил подбор девушек для клиентов, а 65-летний владелец сауны получал с каждого заказа денежное вознаграждение.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, организатор притона был задержан как раз после получения администратором сауны денег за очередной заказ.

В этот момент в сауне находились пять девушек от 18 до 25 лет, их доставили в отделение полиции.

Между тем в ходе обыска по месту жительства задержанного полицейские изъяли более 3 миллионов рублей.

За организацию занятий проституцией бизнесмену грозит до 5 лет лишения свободы.