Калининградцы создали петицию с требованием публично обсудить судьбу Дома Советов и территории вокруг него

. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде краеведы и общественные активисты создали петицию, которая посвящена проведению публичных обсуждений судьбы Дома Советов. Сбор подписей начался в понедельник, 17 апреля, к вечеру электронный документ подписали 34 человека.

Активисты предлагают и считают крайне необходимым проведение публичных обсуждений в общественной палате Калининградской области (или на другой площадке) будущего Дома Советов и его окружающей территории.

По мнению авторов петиции необходимо привлечь к этому мероприятию не только жителей города, но и экспертов из разных сфер: градостроителей, архитекторов, экологов, урбанистов.

Ранее, напомним, власти приняли решение разобрать Дом Советов.

«Администрация области утверждает, что на данный момент полная реконструкция здания — это дорого и нецелесообразно. Давайте порассуждаем. Чего будет стоить городу — лишиться его символа? Возможно ли сохранить часть здания, а не разрушать его полностью? Как повлияет снос на экологию местности? Какими будут экономические и репутационные последствия полного уничтожения?», - задаются вопросами авторы петиции.