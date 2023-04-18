На Куршской косе в фотоловушку попался молодой лось

. Фото: Нацпарк «Куршская коса»

В объектив фотоловушки, установленной на Куршской косе, попался молодой лось. Как сообщает пресс-служба нацпарка, красавца зафиксировали апрельским вечером в 20.00 и 21.00.

Специалисты, впрочем, отмечают, что в конце весны и в начале лета лося можно встретить и днем.

«В местах, где много людей, лоси нередко скрываются среди зарослей мелколесья, кустарников, в густых хвойных молодняках», - рассказали в нацпарке.

Напомним, 6 марта был проведен учет численности диких животных, обитающих на Куршской косе.

Лосей насчитали 13 особей, это на 2 меньше, чем в 2022 году.