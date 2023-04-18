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НовостиПроисшествия18 апреля 2023 6:42

В Калининградской области за вечер и ночь сгорели четыре автомобиля

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

В Калининграде в ночь на вторник, 18 апреля, сгорел автомобиль на улице Генерала Озерова. Сообщение о горящей машине поступило в 01.28. В итоге в автомобиле Мерседес Е-220 сгорел моторный отсек, колеса и салон, лопнуло лобовое стекло.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, накануне вечером сразу несколько авто сгорели в Куликово Зеленоградского района.

На одной из поселковых улиц выгорел автомобиль «Шкода Йети». В рядом стоящем автомобиле «Рено Логан» выгорел капот и салон. Также у еще одного «Рено» огонь повредил лакокрасочное покрытие, от температуры лопнуло лобовое стекло.

В МЧС отметили, что общая площадь пожара составила 15 кв. м.

Причины возгораний выясняют.