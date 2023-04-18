Каждый второй калининградец откладывает деньги на черный день

Половина жителей Калининградской области (49%) регулярно откладывают деньги на черный день. При этом каждый четвертый житель (25%) региона откладывает деньги вообще всегда, при любом удобном случае.

Таковы результаты опроса сервиса hh.ru.

В то же время около 30 процентов опрошенных не копят деньги, потому что зарплаты на это просто не хватает.

Чаще всего калининградцы планируют потратить накопленную сумму на покупку нового имущества (52% опрошенного населения).

На втором месте стоит ремонт в квартире (47%).

На третьем – путешествие (44%).