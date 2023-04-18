В Калининграде решили не отменять парад Победы 9 мая

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В Калининграде 9 мая пройдет парад Победы, от традиционного мероприятия в этом году не отказываются. О планах проведения парада рассказал во вторник, 18 апреля, во время оперативного совещания в мэрии руководитель комитета по соцполитике Алексей Силанов.

По его словам, репетиции парада проведут 2, 4 и 6 мая с 21.00 до 23.00. Генеральная репетиция парада Победы планируется на 6 мая, она пройдет с 22.00 до 00.00.

- Администрацией Калининграда будет оказано содействие в звуковом и техническом сопровождении как самого парада, так и репетиций. Будут проведены все необходимые мероприятия по подготовке мест проведения парада и репетиций, - сказал Алексей Силанов.

Ранее во время проведения прямого эфира губернатору Антону Алиханову задали вопрос о возможной отмене парада в Калининграде, как это сделают в Курской области и некоторых других регионах.

- Пока вопрос отмены парада мы не обсуждали, - ответил тогда Антон Алиханов. - Мне кажется, оснований для отмены нет, но это не финальное решение. Мы этот вопрос еще обсудим, но пока готовимся к празднованию.