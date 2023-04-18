Андрей Ермак призвал инвесторов строить санатории в Калининградской области

Министр по культуре и туризму Калининградской области призвал активнее строить в регионе санатории. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Я всегда говорю инвесторам: «Стройте санатории! Это только сначала кажется сложным, потом увидите, насколько это выгоднее в долгосрочной перспективе». Ведь для владельца хорошего санатория высокий сезон – круглый год. Особенно сейчас, когда каждый второй – зожник», - написал глава министерства.

При этом он привел данные рейтинга по популярности и загруженности санаториев России в 2022 году.

В топ-25 регионов лидером стала Калининградская область с результатом загрузки санаториев в 79%. На втором месте располагаются санатории Ставропольского края с результатом в 75%. Республика Алтай заняла третье место с результатом в 74%.

«Статистика по загрузке санаторно-курортных учреждений в 2022 году показывает, что туристы предпочитают посещать регионы с уникальными природно-лечебными факторами, а также с наличием комфортных объектов для проживания и высоким сервисом», - говорят составители рейтинга.