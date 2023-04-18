Елену Дятлову удивили сложные темы для школьных сочинений в Калининграде

Темы для сочинений, которые предлагаются для выпускников в школах Калининграда, главе городской администрации показались сложными. Об этом Елена Дятлова сказала на оперативном совещании во вторник, 18 апреля, задавая вопрос руководителю комитета по образованию.

- У школьников Калининграда не вызывают трудности такие сложные темы для сочинений? «Способен ли робкий человек совершить смелый поступок?», «Понимать человека или управлять им», «Возможно ли полное взаимопонимание между людьми разных поколений», - спросила Елена Дятлова.

Она также зачитала и другие темы: «Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно», «Какие проблемы человека придется решать вашему поколению», «Вид искусства, который особенно привлекателен для меня».

- Да, мы видим, темы достаточно серьезные. Причем в этом году есть новация федерального уровня. Сочинение как допуск к государственной итоговой аттестации проводится уже девятый год. За эти годы сформирован закрытый банк, из него нам федералами направляются вот такие темы для сочинения, - ответила председатель комитета по образованию мэрии Татьяна Петухова. – Темы связаны не только со знанием литературы, но и, естественно, со знанием русского языка. Важна гражданская позиция, межпредметная связь, общий уровень культуры, образования выпускника.

Она отметила, что в Калининграде есть выпускники, которые получили «незачет», они 3 мая должны будут написать сочинение повторно, чтобы получить допуск к государственной итоговой аттестации.