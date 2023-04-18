На каких улицах в Калининграде не будет света и воды 18 апреля

В Калининграде во вторник, 18 апреля, запланирован ряд отключений. По данным пресс-службы городской администрации, сегодня проводятся плановые работы по модернизации оборудования и поэтому до 13:00 без электричества будут многоквартирные дома и социальные учреждения по адресам:

пр-кт Ленинский, 81,

ул. Шевченко, 11б,

ул. Пролетарская, 5а,8,

пер. Батальный, 2-4,

ул. Самаркандская, 3-9 (ДЮСШ №12),

ул. Батальная, 55-65, 92,

ул. Дрожжевая, 1 (СОШ №29),

До 18:00 отключено электроснабжение у потребителей:

ул. Гайдара, 111-123,133-145,

ул. Горького, 150-160,

ул. Октябрьская, 64-63,

ул. П. Морозова, 115а-в,130а-б,

ул. Коммунистическая, 36-58, 53-79,

ул. Печатная, 57а,

ул. Д. Донского, 35-51,36-50

ул. Бородинская, 17 (д/с №14), 20-20а,

пр-кт Победы, 24 (д/с №27),7-9, 18-22, 29-45,

ул. Каштановая аллея, 16 (д/с №27), 2-28, 5-15,

ул. Коломенская, 2-8, 5,

ул. Марата, 2-8,

ул. Велосипедная, 1-13, 10-14,

ул. Тихоненко, 1-7, 11-31, 4-26,

ул. Тенистая аллея, 22-26, 31-39,

у. Серж. Мишина, 7-25, 10-30,

ул. Дубинина, 15-35, 10-24.

С 13:30 до 18:00 плановое отключение электроэнергии проведут по адресам:

ул. Грига, 3-15,

ул. Черепичная, 4, 13, 19-21,

пр-кт Московский, 100-128,

ул. Лесопильная, 57-79, 58-72,

пер. Черепичный, 11.

До 11:00 «Оборонэнерго» проведет оперативное переключение на своих сетях в Центральном районе. Без электричества будут потребители на ул. Габайдулина 49,56,58, Советском проспекте, 285, СНТ «40 лет Победы», СНТ «Космос-2», СНТ «Возрождение-Полет».

Кроме того, «Водоканал» сегодня проводит ремонтные работы, которые потребуют отключения холодного водоснабжения.

До 18:00 без холодной воды остались потребители на ул. Коммунистической, 48а-г, ул. Батальной, 92.

До 15:00 отключение холодной воды проведут на ул. Левитана, 60.

До 17:00 холодной воды не будет на Гвардейском проспекте, 22.