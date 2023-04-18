На улице Комсомольской снесли незаконный цветочный магазин

. Фото: мэрия Калининграда

В Калининграде на улице Комсомольской снесли незаконный торговый объект – самострой находился возле дома № 76а.

«Силами муниципального контроля собственника здания выявили. Добровольно убрать объект он не пожелал, поэтому администрации пришлось обращаться в суд»,- отметили в пресс-службе мэрии города.

В итоге муниципальное управление капитального строительства в связи с неисполнением владельцем здания решения суда осуществило снос самовольной постройки.

Что появится на месте магазина – неизвестно.