На улице Комсомольской снесли незаконный цветочный магазин

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Фото: мэрия Калининграда
В Калининграде на улице Комсомольской снесли незаконный торговый объект – самострой находился возле дома № 76а.
«Силами муниципального контроля собственника здания выявили. Добровольно убрать объект он не пожелал, поэтому администрации пришлось обращаться в суд»,- отметили в пресс-службе мэрии города.
В итоге муниципальное управление капитального строительства в связи с неисполнением владельцем здания решения суда осуществило снос самовольной постройки.
Что появится на месте магазина – неизвестно.