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НовостиОбщество18 апреля 2023 8:45

На улице Комсомольской снесли незаконный цветочный магазин

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: мэрия Калининграда

В Калининграде на улице Комсомольской снесли незаконный торговый объект – самострой находился возле дома № 76а.

«Силами муниципального контроля собственника здания выявили. Добровольно убрать объект он не пожелал, поэтому администрации пришлось обращаться в суд»,- отметили в пресс-службе мэрии города.

В итоге муниципальное управление капитального строительства в связи с неисполнением владельцем здания решения суда осуществило снос самовольной постройки.

Что появится на месте магазина – неизвестно.