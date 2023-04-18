В мэрии рассказали, когда в Калининграде завершат отопительный сезон

Отопление в домах калининградцев могут отключить уже в этот четверг, 20 апреля. Об этом после оперативного совещания в мэрии во вторник, 18 апреля, сказала глава администрации Елена Дятлова.

- Мониторим каждый день, смотрим прогнозы. Скорее всего, это [день отключения подачи тепла] будет четверг, но мы очень сильно зависим от температурного режима. Понижение температуры было в воскресенье, в понедельник. Осадки и температура пока не позволяют отключаться. Утром 18 апреля было 9 градусов. Поэтому мы пока продолжаем отопительный сезон в Калининграде, - сказала сити-менеджер.

Глава администрации напомнила, что отапливаются не только жилые дома, но и школы, детсады, больницы и т. п.