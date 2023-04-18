Где в Калининградской области будут стоять передвижные фоторадары с 18 апреля до 1 мая

Во вторник, 18 апреля, на дорогах в Калининградской области установят 14 нестационарных фоторадаров, которые будут фиксировать нарушения ПДД.

По данным пресс-службы системы «Безопасный город», до 1 мая передвижные комплексы фиксации установят в следующих местах:

- на 38-м километре автодороги Калининград – Балтийск в сторону Балтийска;

- на 38-м километре трассы Калининград – Балтийск в сторону Калининграда;

- на 19-м километре трассы Калининград – Крылово через Правдинск в сторону пос. Крылово;

- на 19-м километре трассы Калининград – Крылово через Правдинск в сторону Калининграда;

- на 64-м километре трассы Калининград – Черняховск – Нестеров в сторону Калининграда;

- на 64-м километре Калининград – Черняховск – Нестеров в сторону Черняховска;

- на трассе Переславское – Круглово в сторону Кумачево;

- на первом километре Северного обхода Калининграда в сторону ул. Горького;

- на первом километре Северного обхода Калининграда в сторону проспекта Победы;

- в Калининграде на ул. Планерной;

- на 58-м километре автодороги Гвардейск – Неман в сторону государственной границы;

- на втором километре трассы Ижевское – Светлый в сторону Ижевского;

- на втором километре автодороги Ижевское – Светлый в сторону Светлого;

- на привокзальной площади у аэропорта «Храброво».