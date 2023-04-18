Волонтеры рассказали о поиске рыбака из перевернувшейся лодки на Куршском заливе

. Фото: поисково-спасательный отряд «Запад».

В Полесском районе продолжаются поиски рыбака, чья лодка перевернулась в Куршском заливе. Как рассказали в поисково-спасательном отряде «Запад», накануне поздним вечером, 17 апреля, поисковые мероприятия проводили волонтеры.

Отметим, в лодке было два человека. Одному из мужчин удалось выжить, второй пропал без вести.

Поисковики работали с собакой, осмотрели береговую линию залива, прошли по воде в гидрокостюмах. В поисковых мероприятиях помимо 19 волонтеров участвовали сотрудники МЧС, ГИМС, полиции, друзья и коллеги пропавшего мужчины.

Поиски, к сожалению, не дали результатов.

Напомним, ЧП случилось в понедельник, 17 апреля. Вечером на 112 поступил звонок о том, что в акватории Куршского залива, в районе поселка Июльское Полесского района, перевернулась лодка.

На борту находилось два рыбака.

Как сообщала ранее пресс-служба регионального управления МЧС России, одного рыбака спасли очевидцы.

Поиски второго продолжаются.