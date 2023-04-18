В минздраве прокомментировали изменения в работе пульмонологической службы региона

В минздраве Калининградской области прокомментировали сообщения о новом порядке работы отделения пульмонологии Калининградской областной клинической больницы.

- Профильное отделение в областной больнице как работало, так и будет работать, оно не закрывается, - заверили в ведомстве. - Просто часть коек перераспределят на имеющиеся пульмонологические отделения в Центральной городской клинической больнице и городской больнице № 3 для увеличения их мощности и, соответственно, дальнейшего повышения качества оказания профильной медицинской помощи.

В минздраве сделали особый акцент на том, что «пациенты с заболеваниями бронхолегочной системы без квалифицированной стационарной помощи не останутся и в дальнейшем будут по-прежнему получать ее на высоком уровне и в полном объеме».

Ранее в соцсетях появилось сообщение о якобы закрытии отделения пульмонологии Калининградской областной клинической больницы.