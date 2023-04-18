Власти Зеленоградска потратили 1,2 млн рублей на покупку роз для городского парка

. Фото: Администрация Зеленоградска

В Зеленоградске озеленяют городские улицы и местный парк. Накануне муниципальное учреждение «Озеленитель» приобрело 3 тысячи кустов роз стоимостью 1 млн 200 тыс. рублей.

«Часть роз будет посажена на территории городского парка «Плантаже» и в других местах города взамен утраченных», - рассказали в администрации Зеленоградска.

Отмечается, что для посадки роз уже определены и подготовлены места.

Кроме того, в западной части променада, вдоль побережья, решено было высадить шиповник. 200 кустов шиповника закупили за 158 тыс. рублей.