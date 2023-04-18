В Калининграде на территории СНТ нашли мертвого младенца в пакете

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Калининграде во вторник, 18 апреля, на заброшенном участке в СНТ «Пчелка» в Калининграде обнаружили тело новорожденной девочки в полиэтиленовом пакете.

Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Калининградской области, начата доследственная проверка.

«Личность матери ребенка установлена в кратчайшие сроки. Ею оказалась 30-летняя жительница Немана», - отметили в СК.

В ходе осмотра места происшествия видимых признаков насильственной смерти на теле младенца не было обнаружено.