Актер из Калининграда снялся в мистическом сериале «Дурная кровь»

Илья Бледный. Фото: ТВ-3

Актер Илья Бледный из Калининграда снялся в сериале «Дурная кровь», который стартует на ТВ-3 24 апреля.

Это история с элементами детектива и мистики, рассказ о жизни современных студентов.

Наш земляк исполнил роль мужа сестры главной героини.

Как рассказали в пресс-службе канала, Илья Бледный родился в Калининграде в 1976 году, позже переехал и занялся актерской карьерой. Признается, что в родном Калининграде бывает исключительно на гастролях.

В главной роли в сериале сыграл актер Вячеслав Пискунов. Его герой – добрый, искренний студент, обожающий свою машину, гонки на мотоциклах. А еще он, как и его приемная мать, обладает сверхъестественными способностями.