В корпусе-шаре Музея Мирового океана начали монтировать 3D-панели

. Фото: Музей мирового океана

В Калининграде в корпусе-шаре Музея Мирового океана началась установка 3D-панелей из гипса. Специалисты работают сейчас в лекционном зале здания. Об этом сообщили в пресс-службе «Единого заказчика в сфере строительства».

«Панели представляют собой плиты с рельефным узором, за счет которого создается эффект объемных песчаных волн в интерьере. Благодаря панелям пространство зала может делиться на сценическую и зрительскую зоны», - рассказали в пресс-службе компании.

Напомним, в новом главном корпусе музея появятся 29 аквариумов, в которых будут жить рыбы и другая морская живность из разных точек мира.

Кроме того, в корпусе «Планета Океан» для детей откроется образовательный центр «ОКЕАНиЯ», лаборатории, связанные с разными направлениями изучения Мирового океана.

Специалисты уже приступили к работе над мультимедийным контентом для будущих экспозиций музея.

Корпус-шар планируют открыть в 2023 году. Точную дату не называют.