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НовостиОбщество18 апреля 2023 11:21

В поле у поселка Родники обнаружили свалку строительного мусора

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Пресс-служба Россельхознадзора по Калининградской области

На земельном участке сельхозназначения вблизи поселка Родники Гурьевского района обнаружили свалку строительных и бытовых отходов.

Как сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора, зафиксированы были места складирования стекла, пластмасс, бетонных плит и кирпича.

Кроме того, выяснилось, что поле горело – установлен пал травы, на участке многолетняя сорная травянистая растительность и кустарники.

«Правообладателю земельного участка объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований», - отметили в ведомстве.

При этом известно, что уже с 2017 года участок не используется, а его правообладатель неоднократно привлекался к административной ответственности.

Более того, в 2022 году специалистами на участке были отобраны образцы, по результатам исследований установлено превышение тяжелых металлов, таких как бензапирен, мышьяк и цинк.