В прокуратуре рассказали о матери новорожденной девочки, тело которой нашли в СНТ

После обнаружения на территории СНТ «Пчелка» в Калининграде тела новорожденного ребенка областная прокуратура организовала проверку.

Сообщается, что мать ребенка – 30-летняя жительница Немана.

«По предварительной информации, женщина самостоятельно родила девочку и скрыла данный факт. В настоящее время следственным органом проводится процессуальная проверка», - отметили в пресс-службе прокуратуры.

Напомним, тело новорожденной девочки в полиэтиленовом пакете нашли на заброшенном земельном участке в СНТ «Пчелка» во вторник, 18 апреля.