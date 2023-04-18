Польша начала строить электронное заграждение с камерами и датчиками на границе с Калининградской областью

Польша начала строительство электронного заграждения на границе с Калининградской областью. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра внутренних дел и администрации Польши Мариуша Каминьского.

Он отметил, что речь идет о «невиданном по своей современности» сооружение, состоящем из камер дневного и ночного видения, датчиков движения и других средств слежения.

«Сегодня начались конкретные земляные работы, касающиеся строительства электронного заграждения на польско-российской границе, то есть на границе с Калининградской областью», - сказал чиновник.

Ограждение длиной почти 200 км должно появиться уже к осени этого года.

Ранее польские военные построили на границе с калининградской областью забор из трех рядов колючей проволоки 2,5 метра в высоту и три метра в ширину.