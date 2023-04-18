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НовостиОбщество18 апреля 2023 12:13

В Калининградской области пошли первые весенние грибы сморчки

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: сообщество Грибы и грибники Калининградской области.

В Калининградской области открыли грибной сезон 2023 года. Любители побродить по лесу с корзиной собирают весенние сморчки и строчки.

В частности, горожане массово собирают грибы в лесу под Мамоново и в Багратионовском районе. В выходные, 15 и 16 апреля, грибники набирали полные корзины.

Фотографии трофеев выкладывают в группе "Грибы и грибники калининградской области" в «ВКонтакте».

Строчки и сморчки часто относят к условно съедобным. То есть это те же съедобные грибы, которые можно использовать в пищу только при определенных условиях, а именно подвергнув их дополнительной, термической и иной обработке, например, сварив в кипятке.

«Комсомолка» напоминает – если вы не разбираетесь в грибах или не уверены в них, то не стоит брать. Собирайте только те грибы, которые вам известны и знакомы!