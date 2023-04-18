Елена Бабура: Каждый пятый клещ в Калининградской области вызывает болезнь Лайма

В Калининградской области велик процент клещей, которые вызывают болезнь Лайма. Опасен каждый пятый клещ. Об этом во время прямого эфира во вторник, 18 апреля, сказала руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Елена Бабура.

- У нас напасть – каждый пятый присосавшийся клещ, которого мы снимаем, или которого снимают жители, заражен боррелиями, которые являются возбудителя Боррелиоза (болезни Лайма). А от этого прививки нет, - сказала главный санитарный врач региона.

Елена Бабура призвала помнить о необходимости вакцинироваться и разумно и внимательно вести себя на природе.

- Этим самым мы защитим себя, снизим риски заражения Боррелиозом, этим достаточно серьезным системным заболеванием со сложной диагностикой и длительным лечением. Это мы можем предупредить, - заключила Елена Бабура.