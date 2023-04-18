Работник школы в Гусеве украл оборудование, предназначенное для учебы детей

Инцидент случился в гусевской школе, где с 2022 года хранилось оборудование за 90 тысяч рублей, предназначенное для построения новых компьютерных сетей. Об этом прознал сотрудник школы и решился на преступление.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, 53-летний мужчина похитил элементы оборудования и спрятал их в гараже в Озерске. После этого он стал публиковать объявления о продаже, о чем вскоре узнали полицейские.

Личность продавца была оперативно установлена. Продажу сетевого оборудования удалось предотвратить.

Злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы.