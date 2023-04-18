В Калининграде будут лечить каштаны на 49 улицах

. Фото: мэрия Калининграда

В Калининграде этой весной начнут лечить каштаны на 49 улицах. Власти выбрали места, где деревьев этой породы больше всего: проспект Мира, Московский проспект, Фестивальная аллея и другие.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, сейчас, когда распускаются первые листья, самое лучшее время для начала лечения каштанов.

«В эти дни начинаем первый этап в текущем году – надеваем на стволы ловчие пояса. Ловчий пояс — это приспособление, которое способно существенно сократить популяции вредителей и будет работать на протяжении всего сезона. Это своеобразная ловушка, которая не допускает передвижения насекомых от кроны к земле и наоборот, от земли к кроне. Пояса содержат инсектицид и специальный клей», - поясняют специалисты.

Сейчас проходит обмер стволов, чтобы после опоясать деревья.