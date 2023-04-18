Калининградец отправился в колонию за ночное избиение любовника своей жены

Житель Славского района, который из ревности ударил ножом друга своей супруги, получил 5 лет 6 месяцев колонии общего режима.

Как сообщает пресс-служба областного суда, мужчина нанес оппоненту один удар ножом в левую часть груди, а также не менее 18 раз ударил табуретом, ногами и руками по голове и телу.

Как рассказал подсудимый позже, он узнал от своих знакомых о том, что один гражданин встречается с его женой, и решил лично в этом убедиться.

«Ночью он пришел в квартиру супруги и постучался во входную дверь, но ему никто не открыл. Тогда он залез в квартиру через окно, где застал супругу вместе с потерпевшим и поэтому избил его», - говорится в сообщении пресс-службы суда.