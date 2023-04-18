Мэрия купила семь тракторов для уборки улиц Калининграда

. Фото: мэрия Калининграда

В Калининграде автопарк предприятия «Чистота» пополнился семью новыми тракторами с щетками, которые могут чистить узкие улицы, брусчатые дороги, тротуары и велодорожки.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в комплект входит емкость для воды, чтобы увлажнять дорогу и исключить тучи пыли.

«Малые габариты техники позволяют проезжать в узких местах», - отметили в мэрии, уточнив, что новая техника 18 апреля работала на улицах Володарского, Новинской, Земнухова, Клинской, Ангарской и других.

Кроме того, в эти дни «Чистота» моет улицы города с шампунем: Артиллерийскую, Некрасова, Толстого и Куйбышева.