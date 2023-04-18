Стало известно, откуда запустят салют в честь 9 мая в этом году

В Калининграде артиллерийский салют в честь 9 мая запустят из парка Победы в 22:00. Об этом сказал во время оперативного совещания в мэрии руководитель комитета по социальной политике Алексей Силанов.

- Финальной точкой празднования 9 мая в этом году будет артиллерийский салют в 22.00 в районе мемориального ансамбля на братском комплексе «1200 советским войнам 11-й Гвардейской армии», - сказал он.

Также Алексей Силанов отметил, что 9 мая в парке Победы и на территории Форта №5 пройдет «концертная программа и зрелищные выступления».

Напомним, в Калининграде 9 мая пройдет парад Победы, от традиционного мероприятия в этом году не отказываются. Репетиции парада проведут 2, 4 и 6 мая с 21.00 до 23.00. Генеральная репетиция парада Победы планируется на 6 мая, она пройдет с 22.00 до 00.00.