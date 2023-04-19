Власти рассказали о ремонте четырех мостов в Калининградской области

. Фото: Правительство Калининградской области

В Калининградской области на четырех ремонтируемых по нацпроекту мостах отмечают высокий процент готовности. Об этом сообщает министерство развития инфраструктуры

Капремонт моста на автодороге Борское – Гвардейск – Истровка, в частности, начался в прошлом году, сейчас сделано 90% от общего объема работ. Осталось покрасить пролеты, выполнить асфальтобетонное покрытие и разобрать временную объездную дорогу.

Также с опережением графика идет ремонт моста через реку Долгую на трассе Полесск - Большаково в районе Заречья. Срок завершения работ по контракту – начало августа. Но уже сейчас готовность объекта – 98%.

В высокой степени готовности два моста через Мазурский канал и реку Белку, которые находятся в районе поселка Крылово.

В правительстве области отметили, что всего в планах на этот год – 17 мостов: на четырех из них проводится реконструкция, капитально отремонтируют шесть и на семи проведут текущий ремонт. Общая протяженность ремонтных работ составляет более 500 п. м.

Мосты ремонтируются за счет средств нацпроекта «Безопасные качественные дороги».