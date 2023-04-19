В Калининграде вырос спрос на парикмахерские услуги на дому

После отмены ковидных ограничений популярность бьюти-услуг на дому не упала, а выросла. По данным «Авито Услуг», только в Калининграде за последний месяц на 74% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился спрос на макияж и прически, которые делают на дому.

В Калининграде спрос на парикмахерские услуги вырос на 79%. А за последний месяц интерес к услугам визажистов увеличился аж на 136%.

На 42% за год подрос спрос на услуги бровистов и специалистов по наращиванию и ламинированию ресниц.

Также сообщается, что в регионе на 37% за год прибавилось количество объявлений от специалистов, которые готовы приехать к вам домой или офис для оказания аналогичных услуг.