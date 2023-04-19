Житель Светлогорска избил бывшую жену электрическим чайником

В Светлогорске будут судить мужчину, который избил бывшую жену. 69-летний местный житель в январе смирно сидел на кухне, в гостях у бывшей жены. В какой-то момент между ними возник конфликт, перепалка переросла в драку – мужчина схватил электрочайник и принялся бить им экс-супругу по голове и лицу.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, 69-летней женщине диагностировали позже рану спинки носа, верхнего века, глаза и подбородочной области.

Так муж и стал фигурантом уголовного дела, ему грозит до двух лет лишения свободы.