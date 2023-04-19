На каких улицах в Калининграде не будет света и воды 19 апреля

В Калининграде в среду, 19 апреля, запланировано несколько отключений электричества. Так, «Городские электрические сети» сегодня проводят работы по модернизации оборудования, до 13:00 без электричества будут многоквартирные дома и социальные учреждения по адресам:

ул. Мариупольская, 1-9, 2-14,14б,

пр-кт Московский, 8-38,146,

ул. Багратиона, 114-126,

пр-кт Ленинский, 68-82,

ул. Серпуховская, 30-42, 35-41.

До 18:00 отключено электроснабжение у потребителей:

ул. Богатырская 1а-Б, 2а, б, 4-6,

ул. Герцена, 1-27, 8-28,

ул. Глинки, 2-10,

ул. Колхозная 26, 26а,

ул. Ген-лейт Озерова, 16а,

ул. Желябова, 1-7, 6-8,

пер. Калужский, 1-5, 7 (д/с 102), 2-10,

ул. Нарвская, 6-24,

пер. Нарвский, 2, 6а,

пр-кт Советский, 29, 38, 45,

ул. Генделя, 8-16,

пр-кт Советский, 1.

До 18:00 плановое отключение электроэнергии проведут по адресам:

пр-кт Ленинский, 83,

ул. Огарева, 10-14, 25,

пр-кт Победы, 10-12, 19-21.

Из-за отключения электроэнергии весь день, до 18:00, не будет работать светофор на перекрестке Советского проспекта и улицы Нарвской.

До 18:00 из-за отключение электроэнергии не будет холодной воды на ул. Ген. Буткова, 1, ул. Красноярской, 5, ул. Мариупольской, 1-13, 2-18, ул. Марш. Баграмяна, 18, Московском проспекте, 8-12.

«Водоканал» сегодня проводит ремонтные работы, которые также потребуют отключения холодного водоснабжения до 15:00 на ул. Тельмана, 16 и ул. Л. Голикова, 3.

Также до 19:00 отключение холодной воды проведут на ул. П. Морозова,141-141а, ул. Печатной 23-29, 26, 28, 43 (д/с № 124), 51, 56, 63, 65.