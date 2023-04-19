Власти выделили еще 126 млн рублей на выдачу жилищных сертификатов детям-сиротам в Калининградской области

. Фото: Правительство Калининградской области

В этом году общий объем финансирования меры социальной поддержки детей-сирот увеличен почти на 126 миллионов рублей. Об этом сообщили в министерстве соцполитики.

Так, с учетом дополнительного финансирования в бюджете области 2023 года предусмотрено 377,7 млн рублей на выдачу жилищных сертификатов.

«Мера соцподдержки за два года ее действия показала свою эффективность. Сертификат получил 331 житель региона, почти 80 процентов из них уже направили выплату на покупку квартиры или индивидуального жилого дома в различных муниципалитетах области», – отметила министр Анжелика Майстер.

Воспользоваться выплатой в размере 2 517 933 руб необходимо в течение 3 лет.

В правительстве отметили, что с апреля 2023 срок выдачи сертификата сокращен с 37 до 17 рабочих дней, заявление можно подать на Госуслугах или в МФЦ.

В 2023 году министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калининградской области планирует заключить не менее 100 контрактов на приобретение недвижимости. У молодых людей есть право выбора: получить готовое жилье или приобрести его на средства выплаты.