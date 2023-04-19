Жителю Черняховска запретили выезд за границу из-за огромного долга за услуги ЖКХ

Житель Черняховска накопил задолженность по ЖКХ, штрафам и арендной плате в общей сложности более 90 тысяч рублей. Платить он не спешил и попал в поле зрения судебных приставов, которые и вынесли постановление о временном ограничении на выезд должника из РФ.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Калининградской области, получив уведомление, мужчина полностью погасил долг.

«Черняховец запланировал на ближайшее время зарубежную поездку и справедливо опасался срыва отпуска», - отметили в пресс-службе ведомства.

Деньги были перечислены взыскателям, в том числе в бюджет, а ограничения с должника сняты.