Калининградская спортсменка потеряла сознание на соревнованиях в Тверской области

Первенство России по спортивной борьбе среди девушек не старше 17 лет провели в Тверской области.

Как сообщает пресс-служба регионального минспорта, в состязаниях участвовала калининградка Екатерина Радышева, которая выступала среди 29 девушек массой до 61 кг и в финальном поединке потеряла сознание.

В финале наша спортсменка вела со счетом 5:0 у москвички Алины Бритаевой.

«За несколько секунд до финального свистка оппонентка лишила калининградскую спортсменку сознания, недопустимо пережав в захвате шею», - сообщили в минспорта.

И только оперативное вмешательство судейской и медицинской бригад позволило Екатерине Радышевой прийти в себя. Более того, ей удалось завершить поединок заслуженной победой.