Калининградец попался на краже кроссовок в торговом центре

Инцидент произошел в торговом центре на улице Театральной в Калининграде. В один из магазинов обуви пришли двое молодых людей, один из которых взял со стеллажа кроссовки и… спрятал их за пазуху.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, у выхода парней попытался остановить охранник магазина. Одному из злоумышленников удалось сбежать с похищенной обувью.

Найти парней удалось оперативно с помощью записей камер наблюдения.

Злоумышленником – обладателем новых кроссовок оказался 23-летний местный житель. Он объясняется в полиции.